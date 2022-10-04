Власти Самары отказались согласовывать размещение автомойки из-за близости памятников архитектуры

Чиновников просили дать разрешение на использование участка под автомойку Фото: Google Карты

Мэрия Самары отказалась согласовывать размещение автосервиса и автомойки на улице Водников, 52. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Ранее к чиновникам обратилась ИП Радина В.М. Она попросила дать разрешение на использование участка площадью 4 135 кв. м под ремонт автомобилей и автомойки. Однако получила отказ.

Как выяснилось, данная территория находится в границах трех объектов культурного наследия. Это дом, в котором жил Владимир Ленин в 1889-1890 годах, дом мещанки Р.А. Русиной, а также мукомольная мельница Стройкова и Якимова.

Как пишет OBOZ.INFO, на улице Водников уже работает автомойка, а рядом с ней – шиномонтажная мастерская. Владелица – ИП Радина О.А. Вероятно, предпринимательница планировала легализовать свой объект.