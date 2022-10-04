В Самарской области газовое оборудование начнут проверять с 10 октября

Чаще всего случаи отравления происходят в отопительный сезон.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области с 10 октября начнется месячник по проверке газового оборудования в квартирах и домах. Также внимание уделят дымовым и вентиляционным каналам.
— В четыре раза сократилось количество пострадавших от отравления угарным газом, и в пять раз меньше стало летальных исходов, по сравнению с тремя годами ранее, — рассказали в правительстве Самарской области.
За девять месяцев 2021 года отравились угарным газом в быту и попали в больницы 126 человек, 2022 года – 43. Согласно статистике, чаще всего случаи отравления происходят в отопительный сезон. Это связано с тем, что помещения реже проветриваются.
Разъяснительную работу о безопасности жителей возложили на глав городов и районов, а также газораспределительные компании.