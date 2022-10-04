Под Самарой сельчанин скрылся с места ДТП и попытался откупиться от наказания

В отношении горе-водителя возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Августовка Большечерниговского района остался без водительских прав и попал под уголовное дело. Сначала 44-летний мужчина оставил место ДТП, а после пытался дать взятку сотруднику ДПС. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

В отдел полиции подозреваемый пришел 29 сентября текущего года. Здесь он попытался дать полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей.

– Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за прекращение проверки по факту оставления места ДТП, повлекшего материальный ущерб, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Осуществить свой план мужчина не смог: сотрудник полиции отказался от взятки и рассказал обо всем руководителю. По решению суда горе-водителя на год лишили водительских прав за нарушение по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Как сообщает СУ СК по Самарской области, в отношении подозреваемого также возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Расследование продолжается.