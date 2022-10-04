Прокуратура обнаружила повреждения проезжей части на ул. Каштановой в Самаре

Нарушения были обнаружены во время проверки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре должны привести в порядок дорогу на улице Каштановой. Соответствующее требование выставила прокуратура Куйбышевского района города – надзорный орган обнаружил повреждения дорожного покрытия.

– В ходе проверки было установлено, что на участке имеются многочисленные просадки и выбоины, затрудняющие движение транспорта, – рассказали в прокуратуре Куйбышевского района Самары.

Надзорный орган направил в суд иск, в котором потребовал обязать департамент хозяйства и экологии провести ремонт участка. Ленинский районный суд удовлетворил требования истца.

Отмечается, что исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу.