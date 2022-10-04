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Общество4 октября 2022 10:53

Прокуратура обнаружила повреждения проезжей части на ул. Каштановой в Самаре

Участок оказался покрыт просадками и выбоинами
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Нарушения были обнаружены во время проверки.

Нарушения были обнаружены во время проверки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре должны привести в порядок дорогу на улице Каштановой. Соответствующее требование выставила прокуратура Куйбышевского района города – надзорный орган обнаружил повреждения дорожного покрытия.

– В ходе проверки было установлено, что на участке имеются многочисленные просадки и выбоины, затрудняющие движение транспорта, – рассказали в прокуратуре Куйбышевского района Самары.

Надзорный орган направил в суд иск, в котором потребовал обязать департамент хозяйства и экологии провести ремонт участка. Ленинский районный суд удовлетворил требования истца.

Отмечается, что исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу.