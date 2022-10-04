В Самаре начался суд над задержанным сотрудниками ФСБ экс-полицейским

Дело о коррупции рассматривает Советский районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали судить бывшего полицейского Исабека Рамазанова и его знакомого. Их обвиняют в мошенничестве и получении взятки. Дело рассматривает Советский районный суд. На заседании, которое прошло во вторник, 4 октября 2022 года, допросили свидетелей.

Бывшего командира роты ДПС и его приятели задержали в сентябре 2021 года. Операцию провели сотрудники ФСБ. По версии следствия, житель Самары узнал о больших доходах одной из фирм и решил похитить деньги. Поучаствовать в этом он предложил своему знакомому-полицейскому. Тот должен был предоставить данные о доследственной проверке и контролировать ее проведение.

Насколько известно, обеднить хотели ООО «Европринт». Как пишет Волга Ньюс, директору компании предложили избежать проверок за 5 млн рублей. Он согласился и передал деньги бывшему подчиненному, который в дальнейшем якобы должен был отдать их полицейскому. Сам Рамазанов не признал своей вины и заявил, что, работая в ГАИ, не мог решить вопросы о проверке компании.

Кроме того, бывшего правоохранителя обвинили в получении взяток от двух подчиненных за покровительство. Общая их сумма составила более 2,6 млн рублей. Однако причастность к этому преступлению Рамазанов тоже отрицает.

Обвиняемый и его защитники на заседании 4 октября настаивали, чтобы судебный процесс проходил без представителей СМИ. Однако судья оставил его открытым, но при этом запретил публиковать показания свидетелей по делу.