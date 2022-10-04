В Самаре загорелся двухэтажный дом на улице Комсомольской

На месте ЧП работали пожарные подразделения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 4 октября, в Самаре произошло ЧП. На пересечении улиц Комсомольской и Водников вспыхнул двухэтажный дом. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Возгорание произошло в доме №15 по улице Комсомольской. Сообщение о пожаре поступило на пульт в 16:42, – информируют в ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что в здании загорелась кровля. Огонь охватил участок площадью 50 квадратных метров.

С пламенем боролись 26 человек, было задействовано 7 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 17:30. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина произошедшего в данный момент не сообщается.