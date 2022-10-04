В Самарской области стартовал волонтерский проект «Шьем для наших»

4 октября с деятельностью мастериц ознакомился глава региона Дмитрий Азаров. Фото: Юлия Рубцова

На территории Самарской области развивается молодой проект – «Шьем для наших». Его участницы шьют одежду для воинов, защищающих мир на Донбассе. Движению всего неделя, однако оно уже обрело заметную популярность. Во вторник, 4 октября, во время рабочей поездки в Тольятти с волонтерами встретился глава региона Дмитрий Азаров.

– Узнал о вашей инициативе и приехал вас поблагодарить. Вы делаете огромное и очень важное, святое дело! – обратился к мастерицам Дмитрий Азаров.

В числе участников проекта – молодые мамы, студентки, пенсионерки. Женщины шьют термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки. Вся деятельность – на добровольных началах.

– Нас становится все больше. Многие шьют дома, а потом приносят. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим – люди хотят помогать, – рассказала куратор проекта Ирина Сергеева.

Волонтерам активно помогают местные жители и школьники. Неравнодушные граждане передают ткани, расходники и переводят деньги, а дети – пишут письма солдатам. В дальнейшем заветные весточки прикрепят к посылкам с вещами и отправят защитникам – соответствующая договоренность с военкоматом уже есть.

Деятельность волонтеров высоко оценили и региональные власти. Как сообщил губернатор Самарской области, проекту будет оказана поддержка. В частности – в части подбора более просторного помещения и поставок дополнительного оборудования.

– Мы точно вам поможем. Спасибо вам, что взялись и делаете святое дело по зову души, по жару сердец, – отметил Дмитрий Азаров.

Помочь участникам проекта могут абсолютно все жители региона. Оказать поддержку можно как средствами, так и материалами, готовностью самим потрудиться над пошивом одежды.

По вопросам материальной поддержки нужно связаться по телефону 89272120695 с Юлией Реутовой. Марина Князькова (89272143388) распределяет работы среди всех желающих помочь с пошивом одежды. Ирина Сергеева (89022896447) поможет с приемом материалов, отгрузкой готовых вещей.