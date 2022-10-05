В Красноглинском районе Самары благоустроили пять дворовых территорий в 2022 году

Комфортнее стали дворовые территории в поселках Прибрежный, Управленческий и Мехзавод. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

В 2022 году в Красноглинском районе Самары завершили работы по благоустройству пяти дворов.

— Обновление стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», за все время с 2019 года работы провели в 26 дворах, — рассказали в пресс-службе губернатора Самарской области.

Комфортнее стали дворовые территории в поселке Прибрежный, расположенные по ул. Труда, 20-22. Преобразились дворы в п. Управленческий на ул. Парижской Коммуны, 30. Изменения коснулись и п.Мехзавод в квартале 5, д. № 5; квартале 16, д. № 4 и квартале 2, д. № 44, № 45, № 46, № 49.

По решению жителей, в Прибрежном появились новые скамейки и урны, в других дворах —детские и спортивные площадки, освещение, пешеходные дорожки. Всего в девяти районах Самары в этом году благоустроили 56 дворов, а за весь период действия нацпроекта – 166 локаций.