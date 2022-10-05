В Самаре 25 человек эвакуировали из-за возгорания кровли дома на улице Некрасова

В настоящий момент причина случившегося до сих пор остается неизвестной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера поздним вечером, 4 октября 2022 года, произошел пожар в центре Самары: загорелась кровля одного из жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать 25 человек.

— Сообщение о возгорании дома № 48 на улице Некрасова поступило примерно в 22:09, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь пожара составила 20 кв. м. По словам специалистов, горела кровля трехэтажного жилого дома. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС".

Для тушения возгорания на место происшествия направили 32 человека и восемь единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось в 22:44. В настоящий момент причина случившегося до сих пор остается неизвестной и выясняется специалистами.