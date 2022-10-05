В Самаре обсудили актуализацию Стратегии развития города до 2025 года

Главная цель стратегии — добиться вхождения Самары в группу городов-лидеров РФ по уровню и качеству жизни населения Фото: администрация Самары

Во вторник, 4 октября 2022 года, в Самаре прошла завершающая сессия по актуализации Стратегии развития города до 2025 года. Местом ее проведения стала «Точка кипения» СНИУ им. ак. С.П. Королева.

Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года была разработана в 2011-2013 годах, когда мэром был Дмитрий Азаров. За прошедшие несколько лет многое поменялось, поэтому было решено актуализировать стратегию. Эту работу по заказу городских властей провел Самарский университет.

— В стратегии заложено видение, какими мы будем на горизонте 2025 года, а также миссии и цели: экономическое и социальное развитие, развитие самоуправления и городской среды. Субъекты реализации — администрация Самары и МСУ, органы власти всех уровней, бизнес, НКО, активные граждане, — рассказал ректор вуза Владимир Богатырев.

Главная цель стратегии — добиться вхождения Самары в группу городов-лидеров РФ по уровню и качеству жизни населения, комфортности городской среды, конкурентоспособности, а также стать мировым центром космического машиностроения и межрегиональным центром креативных индустрий, культуры и туризма.

Актуальная Стратегия развития Самары до 2025 года размещена на сайте мэрии. В скором времени документ отправят на утверждение в стратегический городской совет. Следующий этап — рассмотрение депутатами гордумы в конце 2022 года.