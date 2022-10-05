Синоптики дали неожиданный прогноз с 5 октября и предупредили жителей Самарской области

В течение недели столбик термометра не поднимется выше + 14 градусов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики «GISMETEO» предупредили жителей Самарской области об ухудшении погоды с 5 октября. Начиная с этого дня в регион придут регулярные дожди.

Уже сегодня весь день будет пасмурно и сыро. Небольшой дождик будет то идти, то брать перерыв, а сильный ожидается в 22:00. При этом температура воздуха днем составит 13 °C, а ночью опустится до 8 °C.

В течение недели столбик термометра не поднимется выше 14 °C. Относительно теплые дни ожидаются в воскресенье и понедельник, 9 и 10 октября. Воздух прогреется в дневное время до 17 °C.

На следующей неделе, с 12 по 16 октября, дожди будут идти значительно чаще, чем на этой. Так, на этой неделе за семь дней дождь накроет регион лишь два раза, а на следующей будет лить пять дней.