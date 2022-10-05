Более 93% жилых домов подключили к отоплению в Самаре 5 октября 2022 года

Скоро все дома в Самаре будут с теплом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Процесс включения отопления в Самаре вышел на финишную прямую. По состоянию на среду, 5 октября 2022 года, батареи нагрелись в 9 495 жилых домах. Это 93,1% от всех МКД. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соцобъекты уже тоже с теплом. Отапливаются 100% школ, детских садов, учреждений опеки и попечительства, здравоохранения. Батареи нагрелись в 98,2% учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, а также в 93% вузов и ссузов.

По словам специалистов, когда жилищный фонд будет полностью заполнен теплоносителем, можно будет приступить к постоянной работе. Как и в прошлые годы, в Самаре создадут горячую линию по вопросам отопления.