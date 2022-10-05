Более полусотни дворов благоустроили в Самаре в 2022 году

По программе «Формирование комфортной городской среды» в Самаре преобразили 56 дворов Фото: администрация Самары

В Самаре подвели итоги благоустройства дворовых пространств в 2022 году. Локации преобразили в рамках нескольких программ, действующих в регионе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 56 дворов обновили по программе «Формирование комфортной городской среды», более 20 локаций — по губернаторскому проекту «СОдействие», около 10 — по программе инициативного бюджетирования. На более чем 50 площадках реализуют конкурс общественных инициатив «Твой конструктор двора».

К примеру, в Самарском районе по проекту «СОдействие» благоустроили двор на улице Некрасовской, 25. Теперь там есть новые игровая и спортивные площадки, футбольное поле, скамейки, урны, ограждение. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в районе обновили дворы на Чапаевской, 112; Венцека, 72 и 115; Молодогвардейской, 38 и Самарской, 51. Еще три локации привели в порядок в рамках конкурса «Твой конструктор двора».