В Самаре пьяный сотрудник коммунальной компании сбил женщину на переходе

У пострадавшей диагностировали множественные травмы. Фото: ГУФССП по Самарской области

В Самарской области коммунальная компания выплатила компенсацию жительнице Большеглушицкого района. Деньги были перечислены из-за ДТП, которое устроил сотрудник организации. Он сбил женщину на пешеходном переходе, от чего та серьезно пострадала. Информацию сообщили в региональном ГУФССП.

Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. Водитель был пьян и ехал на служебном автомобиле. Он наехал на женщину-пешехода, причинив ее здоровью тяжкий вред.

– У потерпевшей диагностировали ушиб головного мозга, кровоизлияние и травму поясничного отдела позвоночника, – рассказали в ГУФССП по Самарской области.

Суд приговорил горе-водителя к двум годам условного срока. В свою очередь его руководители должны были выплатить пострадавшей моральную компенсацию в размере 450 тысяч рублей. Правда, так этого и не сделали.

К делу подключились судебные приставы – они арестовали счета компании. Отмечается, что после этого средства были перечислены пострадавшей.