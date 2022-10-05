Названы сроки выборов нового мэра Самары

С 2017 года пост мэра занимает Елена Лапушкина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре 2022 года исполнится пять лет с момента вступления Елены Лапушкиной в должность главы Самары. Она была назначена на пост 26 декабря 2017 года. Это значит, что в ближайшее время конкурсная комиссия должна будет провести отбор кандидатур на должность мэра города. Рассказываем, как проходят данная процедура.

Согласно уставу города, глава Самары избирается на пятилетний срок. Кандидатов рассматривают в городской думе, после чего определяется наиболее достойный.

– Кандидат считается избранным думой на должность главы Самары в случае, если за него проголосовало не менее 25 депутатов, – следует из устава города.

Кандидат вступает в должность мэра после принесения присяги. С этого дня начинаются его полномочия, которые прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы города.

Отмечается, что информация о конкурсе публикуется не позднее, чем за 20 дней до его проведения.