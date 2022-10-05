В Самаре восстановят учебный корпус ПГУТИ на улице Льва Толстого

Работы начнутся в ближайшее время. Фото: hinshtein.ru

В Самаре планируется восстановление еще одного исторического здания. Речь идет об учебном корпусе №1 ПГУТИ на улице Льва Толстого, 23. Информацию сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Здание было построено еще в 1931 году и явно нуждалось в ремонте. Александр Хинштейн сумел добиться выделения федеральных средств на проведение работ. Восстановление здания обойдется в 18 млн. рублей, контракт с подрядчиком уже заключен.

Сообщается, что работы будут проведены как снаружи, так и внутри объекта. В корпусе восстановят фасад, приведут в порядок спортивный зал и кафедру физвоспитания.

Капитальный ремонт начнется в ближайшее время. Восстановление фасада должно быть завершено в конце осени, работы в спортзале и на кафедре физвоспитания – в следующем году.