В Самаре отправят под суд гендиректора Евразийской корпорации автовокзалов

Уголовное дело будет рассмотрено в ближайшее время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить гендиректора АО «Евразийская корпорация автовокзалов». Следствие полагает, что руководитель общества не платила сотрудникам зарплату более двух месяцев.

Как сообщает СУ СК по Самарской области, работникам не выдавали заработную плату с ноября по декабрь 2021 года. Заработанные средства не получили 169 человек, долг перед ними достиг 9 миллионов 700 тысяч рублей.

– Имеющиеся на счетах организации деньги обвиняемая направила на удовлетворение денежных требований кредиторов, а также на улучшение финансово-хозяйственного состояния АО, – рассказали в СУ СК по региону.

В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В ближайшее время его рассмотрит суд.