В Самаре две сотрудницы полиции предстанут перед судом за получение взятки

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно будет направлено в суд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Двух сотрудниц полиции ждет суд за получение взятки. В июне этого года начальница отделения по расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков и оружия предложила своей руководительнице получить денежные средства.

— Общая сумма взятки должна была составить 150 тысяч рублей, которые женщины хотели поделить между собой поровну, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

Незаконное денежное вознаграждение касалось уголовного дела, возбужденного из-за причинения тяжкого вреда здоровью на территории Промышленного района. В ходе расследования был установлен подозреваемый.

Сотрудницы полиции должны были поспособствовать, чтобы ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также переквалифицировали состав преступления, за который наказание будет меньше. После получения части денег начальницы были задержаны. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно будет направлено в суд, а сотрудницы отстранены от работы.