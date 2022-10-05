В Сызрани прокуратура потребовала устранить нарушения в расписании общественного транспорта

В городе хотят восстановить нормальное расписание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области правоохранители провели проверку в сфере общественного транспорта. Удалось выявить нарушения в расписании маршрутов.

По данным прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства в судебном порядке потребовали устранить выявленные нарушения и профинансировать расходы муниципального предприятия. Главной причиной проблем является недостаточное количество водителей. Неукомлектованность составила 53% от штатного расписания.

Отмечают, что администрация не предпринимает меры по дополнительному финансированию. Суд обязал мэрию восстановить расписание. Акт находится на рассмотрении.