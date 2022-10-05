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Общество5 октября 2022 11:00

В Сызрани прокуратура потребовала устранить нарушения в расписании общественного транспорта

Администрацию обязали профинансировать расходы
Алена ПРОВКИНА
В городе хотят восстановить нормальное расписание

В городе хотят восстановить нормальное расписание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области правоохранители провели проверку в сфере общественного транспорта. Удалось выявить нарушения в расписании маршрутов.

По данным прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства в судебном порядке потребовали устранить выявленные нарушения и профинансировать расходы муниципального предприятия. Главной причиной проблем является недостаточное количество водителей. Неукомлектованность составила 53% от штатного расписания.

Отмечают, что администрация не предпринимает меры по дополнительному финансированию. Суд обязал мэрию восстановить расписание. Акт находится на рассмотрении.