В Самарской области стала известна география распространения коронавируса 5 октября 2022 года

За сутки провели 7622 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и муниципалитетах обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом 5 октября 2022 года. Статистику за прошедшие сутки предоставили в региональном оперштабе.

Всего подтвердили 910 случаев COVID-19, из них 327 – в г. Самара, 252 – в г. Тольятти, 39 – в г. Чапаевск, по – 27 в г. Отрадный и Сергиевском районе, по 26 – в г. Сызрань и Волжском районе, 24 – в Богатовском районе, 19 – в Кинель-Черкасском районе, 16 – в Красноармейском районе, 15 – в г. Новокуйбышевск, 13 – в Клявлинском районе, 11 – в г. Жигулевск.

Еще 10 заболевших – в Большечерниговском районе, 9 – в г. Похвистнево, по 8 – в Безенчукском, Сызранском и Хворостянском районах, по 7 – в Большеглушицком и в Похвистневском районах, 6 – в Нефтегорском районе, по 4 – в г. Октябрьск, Кошкинском и Камышлинском районах, по 3 – в Исаклинском, Челно-Вершинском и Пестравском районах, по 2 – в Шигонском и Приволжском районах.

Всего 808 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 102 больных выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 467 515 случаев коронавируса. За сутки провели 7622 лабораторных исследований на КВИ.