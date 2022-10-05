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Общество5 октября 2022 12:08

Самарец показал очертания новой дороги под эстакадой на Ново-Садовой

Появилось видео с высоты птичьего полета
Алена ПРОВКИНА
Специалисты продолжают работу на участке. Фото: скриншот видео

Специалисты продолжают работу на участке. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал очертания новой дороги под эстакадой на улице Ново-Садовой. Специалисты продолжают работу.

Судя по опубликованным кадрам, рабочие уже разровняли участок для дальнейшей укладки асфальтного слоя. В областном центре ремонт развязки могут завершить раньше срока. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров. Рабочее движение могут запустить уже в конце этого года.

Напомним, в Самаре ограничили движение на Южном мосту и по путепроводу «Аврора». Рабочие проводят ремонт деформационных швов.