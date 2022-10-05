Самарский театр оперы и балета представит спектакль «Бал-маскарад» на фестивале в Москве

«Бал-маскарад» - лауреат национальной оперной премии «Онегин» в трех номинациях

Самарский театр оперы и балета представит оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (16+) в Москве. Постановку покажут в среду, 5 октября 2022 года, в 19:00 на новой сцене Большого театра в рамках фестиваля «Видеть музыку».

Премьера спектакля состоялась в Самаре 24 апреля 2021 года. Он стал лауреатом национальной оперной премии «Онегин» в трех номинациях. Режиссер-постановщик — Филипп Разенков, дирижер-постановщик и музыкальный руководитель — Евгений Хохлов. Партию Ричарда исполняет Иван Гынгазов, Ренато — Владислав Сулимский, Амелии — Татьяна Ларина, Ульрики – Анна Костенко, Оскара — Ирина Янцева.

— После премьеры мы в таком составе не выступали. Второй раз выступим на сцене Большого театра. Рада вновь встретиться с партнерами. Всегда приятно петь с достойными, хорошими партнерами. Главное при этом — выкладываться самой, — сказала заслуженная артистка Самарской области, лауреат премии «Онегин» в номинации «Примадонна», исполнительница партии Амелии — Татьяна Ларина.

Своими впечатлениями также поделился режиссер-постановщик оперы «Бал-маскарад» Филипп Разенков:

— У всех артистов хорошее настроение. Поэтому, думаю, все у нас получится. Это дебют моей работы на сцене Большого театра. Сюжет у спектакля мрачный, но все равно там очень светлый финал. Я надеюсь, что зрители выйдут после спектакля с воодушевленным настроением.

Отметим, фестиваль «Видеть музыку» — это уникальный шанс для региональных театров приехать в Москву со своими лучшими спектаклями. Он продлится до 12 ноября 2022 года.