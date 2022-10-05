Шесть домов снесут в двух районах Самары за 31 млн рублей

Все шесть домов, которые планируют снести, признаны аварийными Фото: Архив "КП"

В Самаре снесут еще шесть аварийных домов. Под демонтаж попали постройки в Куйбышевском и Ленинском районах города. Сейчас департамент управления имуществом ищет подрядчика для выполнения необходимых работ. Информация размещена на сайте госзакупок.

Стоимость первого лота — 15,6 млн рублей. В него входит снос трех домов в Куйбышевском районе: ул. Белорусская, 123 (литера Л) и 113 (литера И), Торговый переулок, 12, а также одного дома в Ленинском районе: ул. Арцыбушевская, 166 (литеры А, А1, А2).

Второй лот, начальная цена которого составляет 15,7 млн рублей, включает демонтаж двух аварийных домов в Куйбышевском районе. Один из них находится на улице Рижской, 13, а другой — в Торговом переулке, 20 (литеры А4, А5).

Итоги обоих электронных аукционов подведут 17 октября 2022 года. Подрядчик должен будет приступить к работам сразу после заключения контракта. Срок выполнения — 45 календарных дней.