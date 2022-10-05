В Самаре стартовал Всероссийский форум двигателей и энергетических установок

В областной столице стартовал Всероссийский форум

В Самаре сообщили о старте Всероссийского научно-технического форума двигателей и энергетических установок. Мероприятие проведут с 5 по 7 октября 2022 года.

Форум проводят самарское предприятие ОДК-Кузнецов и СНИУ им. академика С.П. Королева. В нем примут участие более 400 специалистов отрасли. Мероприятие создали, чтобы обмениваться знаниями и опытом. Сам форум впервые пройдет сразу на двух территориях в вузе и на предприятии. Участники смогут подискутировать, посетить проектные сессии и тренинги по трансформации рационализаторского движения, по развитию инженерного мышления и по новым производственным технологиям. Помимо этого, можно посетить новые объекты ОДК-Кузнецов.

К участию в мероприятии привлекут студентов проекта целевой подготовки «Крылья Ростеха» со всей России. 140 человек побывают на площадках форума, послушают спикеров, а также посетят огневое испытание ракетного двигателя РД-107А на испытательной базе предприятия.