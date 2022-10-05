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Общество5 октября 2022 18:21

В Самаре рассказали, почему детей не пускали в школу

Ребята ждали уроков у входа в учреждение
Алена ПРОВКИНА
Детей держали у входа в школу. Фото: "Бандитская Самара"

Детей держали у входа в школу. Фото: "Бандитская Самара"

В Самаре стало известно о скоплении детей на школьном дворе. Ребята ждали начала уроков у входа в учреждение.

Депутат госдумы Александр Хинштейн в своих социальных сетях высказался о ситуации, произошедшей у школы №121. Родители пожаловались на большую толпу детей. Как сообщили руководители школы, данная мера создана в целях безопасности. Запускают несовершеннолетних за 5 минут до начала уроков.

- Напротив, скопление на улице в одном месте огромного числа школьников — не снижает, а увеличивает угрозу их безопасности, - выразил негодование Александр Хинштей.

Родители школьников под постом депутата Госдумы рассказали о подобных случаях в Самаре. Такое отмечают и в школе №106.