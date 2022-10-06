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Общество6 октября 2022 5:01

Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным об их гарантиях и мерах поддержки каждой семьи

На каждую семью военнослужащего составят социальный паспорт
Ирина СИНЕГУБОВА
Определили 11 позиций дополнительной экипировки, которые будут приобретены за счет регионального бюджета.

Определили 11 позиций дополнительной экипировки, которые будут приобретены за счет регионального бюджета.

Фото: правительство Самарской области

Вчера, 5 октября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с земляками, которых призвали в рамках частичной мобилизации, и рассказал о мерах поддержки их семей. Сейчас мобилизованные проходят подготовку перед тем, как отправиться защищать рубежи страны.

Согласно указу главы государства, призванные из запаса получат такие же выплаты, как и контрактники. Довольствие будет выплачиваться с 10 по 20 число, отсчет идет с момента зачисления в часть. Учтут командировочные расходы, надбавки за участие в боевых действиях. Также мобилизованным посоветовали оформить доверенность на членов семьи и оставить банковские карточки родственникам, чтобы не было сложностей при переводе денег близким, находясь в зоне проведения СВО.

— На каждую семью военнослужащего составят социальный паспорт. Будут выходить на родных и близких, чтобы узнать о необходимой помощи по образованию детей, устройству в детсады, предоставлению медуслуг, — сказал Дмитрий Азаров.

Также семьям мобилизованным должны оказывать медпомощь, при необходимости проводить обследования, плановые операции, реабилитацию, а еще юридическую помощь и по бытовым вопросам. Губернатор Самарской области рассказал, что недавно жена военнослужащего попросила его помочь купить дрова. С ними помогут, но рассматривается возможность ускорить газификацию дома женщины.

— Это наш святой долг, чтобы родные и близкие почувствовали плечо поддержки, пока вы защищаете Родину. Посильную помощь правительство региона и муниципальные власти окажут каждой семье, — отметил губернатор.

По словам руководителя области, трудовые контракты не расторгаются, а приостанавливаются, поэтому после возвращения из зоны СВО трудовые отношения должны продолжаться, так как место закреплено за конкретным человеком. Если какое-то предприятие расторгает контракт, оно нарушает закон, таких должны поставить на место.

Обсудили и вопрос дополнительной экипировки. Определили 11 позиций, которые будут приобретены за счет регионального бюджета. В их числе – спальники, коврики, балаклавы, налокотники, наколенники, аптечка, шапка и др. Как утверждает губернатор, в настоящий момент отопление поступает во все помещения военной части и мобилизованные находятся в комфортных условиях.