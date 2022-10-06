Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным об их гарантиях и мерах поддержки каждой семьи

Определили 11 позиций дополнительной экипировки, которые будут приобретены за счет регионального бюджета. Фото: правительство Самарской области

Вчера, 5 октября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с земляками, которых призвали в рамках частичной мобилизации, и рассказал о мерах поддержки их семей. Сейчас мобилизованные проходят подготовку перед тем, как отправиться защищать рубежи страны.

Согласно указу главы государства, призванные из запаса получат такие же выплаты, как и контрактники. Довольствие будет выплачиваться с 10 по 20 число, отсчет идет с момента зачисления в часть. Учтут командировочные расходы, надбавки за участие в боевых действиях. Также мобилизованным посоветовали оформить доверенность на членов семьи и оставить банковские карточки родственникам, чтобы не было сложностей при переводе денег близким, находясь в зоне проведения СВО.

— На каждую семью военнослужащего составят социальный паспорт. Будут выходить на родных и близких, чтобы узнать о необходимой помощи по образованию детей, устройству в детсады, предоставлению медуслуг, — сказал Дмитрий Азаров.

Также семьям мобилизованным должны оказывать медпомощь, при необходимости проводить обследования, плановые операции, реабилитацию, а еще юридическую помощь и по бытовым вопросам. Губернатор Самарской области рассказал, что недавно жена военнослужащего попросила его помочь купить дрова. С ними помогут, но рассматривается возможность ускорить газификацию дома женщины.

— Это наш святой долг, чтобы родные и близкие почувствовали плечо поддержки, пока вы защищаете Родину. Посильную помощь правительство региона и муниципальные власти окажут каждой семье, — отметил губернатор.

По словам руководителя области, трудовые контракты не расторгаются, а приостанавливаются, поэтому после возвращения из зоны СВО трудовые отношения должны продолжаться, так как место закреплено за конкретным человеком. Если какое-то предприятие расторгает контракт, оно нарушает закон, таких должны поставить на место.

Обсудили и вопрос дополнительной экипировки. Определили 11 позиций, которые будут приобретены за счет регионального бюджета. В их числе – спальники, коврики, балаклавы, налокотники, наколенники, аптечка, шапка и др. Как утверждает губернатор, в настоящий момент отопление поступает во все помещения военной части и мобилизованные находятся в комфортных условиях.