В Самарской области родители пожаловались на разрытые ямы у входа в школу

Дети с трудом добирались до школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области местные жители рассказали о проблемной дороге у входа в школу №10. На участке остались разрытые ямы.

- Ресурсники раскопали, закопали и так и оставили. Дорога в школу стала настоящим квестом. На глинистой почве дети могут упасть и получить травмы. Перед входом в школу также брошены трубы, видимо лишние, - отметили родители школьников.

Власти города откликнулись на просьбу и отсыпали проход в школу щебнем. Также местные жители обратили внимание на кучу старых покрышек, которые раньше служили ограждением стадиона. Их оставили в лесопарке. Муниципалитет связался со специалистами, которые вывезли мусор с участка.