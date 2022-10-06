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Общество6 октября 2022 6:36

В Самаре выкопали котлован на территории бывшего ЗИМ

Жители поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Рабочие вырыли котлован. Фото: скриншот видео

Рабочие вырыли котлован. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал, как на территории бывшего Зим появился огромный котлован. Специалисты продолжают работать на территории.

На месте работает спецтехника. Рабочие подготавливают участок на пересечении улиц Липецкой и Мусоргского. На этом месте планируют возвести жилой комплекс. Его возведением займется ООО «Специализированный застройщик «Древо. ЗиМ». Предельная высота зданий составит – 100 метров.

На территории также урежут количество парковочных мест. Компания построит 7 домов на 1994 квартиру. Рядом с жилым комплексом также обустроят набережную, к которой будет вести пешеходная зона