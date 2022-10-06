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Общество6 октября 2022 6:56

Большинство самарцев считают, что максимально вовлечены в работу

Аналитики предоставили данные опроса
Алена ПРОВКИНА
Работодатели стараются заинтересовать сотрудников

Работодатели стараются заинтересовать сотрудников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство местных жителей считают, что максимально вовлечены в работу. В опросе приняли участие трудоустроенные горожане.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 67% опрошенных рассказали, что максимально вовлечены в работу. В крайней низкой вовлеченности – 1 из 5 баллов – признались только 4% респондентов. Чаще остальных открыто заявляли о минимальной заинтересованности сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет.

Каждый третий работодатель в областной столице проводит мероприятия, чтобы повысить интерес персонала к работе. Компании внедряют системы обучения, проводят общие собрания и планерки. Еще одной мотивацией являются премия и бонусы.