Большинство самарцев считают, что максимально вовлечены в работу

Работодатели стараются заинтересовать сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство местных жителей считают, что максимально вовлечены в работу. В опросе приняли участие трудоустроенные горожане.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 67% опрошенных рассказали, что максимально вовлечены в работу. В крайней низкой вовлеченности – 1 из 5 баллов – признались только 4% респондентов. Чаще остальных открыто заявляли о минимальной заинтересованности сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет.

Каждый третий работодатель в областной столице проводит мероприятия, чтобы повысить интерес персонала к работе. Компании внедряют системы обучения, проводят общие собрания и планерки. Еще одной мотивацией являются премия и бонусы.