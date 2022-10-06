Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2022 7:38

В Самаре молодой парень понесет уголовную ответственность за украденную пачку кофе и шоколад

Самарцу вынесли приговор
Алена ПРОВКИНА
Задержанный окажется в колонии

Задержанный окажется в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодой человек украл из магазина продукты питания. Подозреваемый понесет уголовную ответственность.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный взял с витрины в торговом зале банку кофе и 10 плиток шоколада. Молодой человек не хотел оплачивать товар и сбежал из магазина. Сотрудники полиции смогли установить личность злоумышленника, благодаря камерам видеонаблюдения.

Оказалось, ранее 19-летний житель областного центра уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Задержанный признал свою вину и рассказал, что продал продукты прохожему. Парня отправят в колонию на 2 года. Также его обязали выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.