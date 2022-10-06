В Самаре молодой парень понесет уголовную ответственность за украденную пачку кофе и шоколад

Задержанный окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодой человек украл из магазина продукты питания. Подозреваемый понесет уголовную ответственность.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный взял с витрины в торговом зале банку кофе и 10 плиток шоколада. Молодой человек не хотел оплачивать товар и сбежал из магазина. Сотрудники полиции смогли установить личность злоумышленника, благодаря камерам видеонаблюдения.

Оказалось, ранее 19-летний житель областного центра уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Задержанный признал свою вину и рассказал, что продал продукты прохожему. Парня отправят в колонию на 2 года. Также его обязали выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.