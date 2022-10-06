Появились сообщения о мужчине с пистолетом у школы в Новокуйбышевске

Оперативные службы оцепили учебное заведение / Фото: Алина Алиник/vk.com

Утром в четверг, 6 октября 2022 года, к школе № 21 в Новокуйбышевске стянулись машины спецслужб. Переполох вызвало сообщение, что возле учебного заведения находится молодой человек с предметом, похожим на пистолет.

По предварительным данным, местный житель привел в школу сына и увидел подозрительного парня. В руках у него было оружие. Мужчина сразу же позвонил в полицию. Вскоре представители всех оперативных ведомств города были на месте.

- В школе учителя детям сразу объявили, что это учения. Все закрылись в классах. Никакой паники не было, - пишут в соцсетях местные жители.

Молодого человека задержали. Как пишет gorodnsk63.ru, это 23-летний житель Новокуйбышевска. Насколько известно, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Предмет, что напугал окружающих, оказался игрушечным пистолетом.

- Это мужчина с разумом ребенка. Он гуляет с ребятами на детской площадке. Знаю его лично, он и мухи не обидит, - рассказала одна из жительниц города.

Редакция «КП-Самара» обратилась в ГУ МВД по региону. Там от комментариев насчет данной ситуации пока воздержались.