Самара вошла в десятку городов России по численности населения

Число жителей Самары сейчас составляет более 1,1 млн человек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара попала в топ-10 городов России по численности населения. Последняя перепись показала, что в столице 63 региона проживают 1 136 721 человек. Об этом стало известно в ходе обсуждения актуализированной Стратегии развития Самары до 2025 года.

В настоящее время Самара занимает восьмое место по численности населения среди городов России. Областная столица удержалась в десятке, несмотря на тенденцию к снижению численности населения. По словам ректора Самарского университета, сотрудники которого работали над актуализацией стратегии, Владимира Богатырева, за последние 8 лет число жителей сократилось на 3%. Это около 35 тысяч человек.

Причин у снижения численности населения Самары несколько. Одна из них – пандемия коронавируса. Из-за нее в городе даже упала средняя продолжительность жизни – с 72 до 69,5 лет. Другая причина – переезд жителей в другие города и регионы ради работы или учебы.