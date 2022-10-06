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Общество6 октября 2022 8:24

Самара вошла в десятку городов России по численности населения

Областная столица заняла восьмую строчку топа
Анастасия ФИЛАТОВА
Число жителей Самары сейчас составляет более 1,1 млн человек

Число жителей Самары сейчас составляет более 1,1 млн человек

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара попала в топ-10 городов России по численности населения. Последняя перепись показала, что в столице 63 региона проживают 1 136 721 человек. Об этом стало известно в ходе обсуждения актуализированной Стратегии развития Самары до 2025 года.

В настоящее время Самара занимает восьмое место по численности населения среди городов России. Областная столица удержалась в десятке, несмотря на тенденцию к снижению численности населения. По словам ректора Самарского университета, сотрудники которого работали над актуализацией стратегии, Владимира Богатырева, за последние 8 лет число жителей сократилось на 3%. Это около 35 тысяч человек.

Причин у снижения численности населения Самары несколько. Одна из них – пандемия коронавируса. Из-за нее в городе даже упала средняя продолжительность жизни – с 72 до 69,5 лет. Другая причина – переезд жителей в другие города и регионы ради работы или учебы.