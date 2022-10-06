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Звезды6 октября 2022 8:28

В областной библиотеке Самары откроется выставка графических работ «За гранью вменяемости»

Попасть на нее может каждый желающий бесплатно
Ирина СИНЕГУБОВА
Выставка необычных картин будет работать до 8 ноября. Фото: минкульт Самарской области

Выставка необычных картин будет работать до 8 ноября. Фото: минкульт Самарской области

В предстоящую субботу, 8 октября, в 17.00 в галерее «Открытое пространство» областной библиотеки откроется выставка «За гранью вменяемости».

— Автором работ является молодой самарский художник-график, псевдоним которого Neramozus. Организаторы выставки его имя пока не раскрывают, — сообщает минкульт Самарской области.

Руководитель «Нового пространства» объясняет тематику картин. По его словам, грани вменяемости спорны, и спор этот вечен, как жизнь, смерть и искусство. Но благодаря искусству можно раскрыть те области мышления и те миры, которые ограничены только воображением.

Организаторы уверяют, что работы Neramozus понравятся особенно любителям фильмов Терри Гиллиама и Годфри Реджио, сериалов «Рик и Морти» и «Гадкие американцы», прозы Амоса Тутуолы и Уильяма Берроуза.

Посетить выставку каждый желающий может бесплатно. Она будет работать до 8 ноября.