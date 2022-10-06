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Здоровье6 октября 2022 8:38

В Самарской области коронавирус подтвердился у 922 человек 6 октября 2022 года

Количество заболевших сегодня незначительно увеличилось
Ирина СИНЕГУБОВА
Победить болезнь и излечиться удалось 1798 жителям региона.

Победить болезнь и излечиться удалось 1798 жителям региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, по данным оперативного штаба на 6 октября 2022 года за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 922 человек.

На данный момент высокий показатель у числа выздоровевших, он превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 1798 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 55 человек, умерло два пациента. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 5 октября, количество заболевших сегодня незначительно увеличилось. 5 октября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 910 человек.