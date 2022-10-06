Великое освящение храма на ул. Советской Армии пройдет в Самаре 9 октября 2022 года

Посетить богослужение в храме смогут все желающие / Фото: vk.com/stspiridon

В воскресенье, 9 октября 2022 года, в Самаре состоится великое освящение храма на улице Советской Армии, 251б. Его проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Божественная литургия начнется в 10:00. В ходе мероприятия храм помажут святым миром. В его престол вложат мощи святого первомученика Стефана. Храму дадут ангела-хранителя. Посетить освящение смогут все желающие.

Напомним, храм на улице Советской Армии построили в 2013 году. Центральная часть здания – храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского, нижняя часть – храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Там хранятся мощи 13 святых, в том числе святителя Спиридона Тримифунтского, а также часть его облачения – поруч. При храме есть колокольня, где установлены 11 колоколов.