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Происшествия6 октября 2022 10:40

В Самаре предприниматель отправится под суд за невыплату зарплаты сотруднику

Руководитель задолжал подчиненному более 330 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Расследование дела завершено, все материалы переданы в суд.

Расследование дела завершено, все материалы переданы в суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении самарского предпринимателя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата заработной платы».

По информации СУ СК по Самарской области, организация обвиняемого занимается ремонтом помещений. Следствие полагает, что руководитель не доплатил своему подчиненному, маляру-штукатуру, более 330 тысяч рублей. При этом деньги у компании были.

– Обвиняемый использовал средства со счетов организации для улучшения своего материального положения в рамках осуществления предпринимательской деятельности, а также для удовлетворения интересов контрагентов по ранее заключенным соглашениям, – рассказали в СУ СК по региону.

Расследование уголовного дела в отношении предпринимателя завершено, в ближайшее время его рассмотрит суд.