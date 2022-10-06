В Самаре предприниматель отправится под суд за невыплату зарплаты сотруднику

Расследование дела завершено, все материалы переданы в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении самарского предпринимателя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата заработной платы».

По информации СУ СК по Самарской области, организация обвиняемого занимается ремонтом помещений. Следствие полагает, что руководитель не доплатил своему подчиненному, маляру-штукатуру, более 330 тысяч рублей. При этом деньги у компании были.

– Обвиняемый использовал средства со счетов организации для улучшения своего материального положения в рамках осуществления предпринимательской деятельности, а также для удовлетворения интересов контрагентов по ранее заключенным соглашениям, – рассказали в СУ СК по региону.

Расследование уголовного дела в отношении предпринимателя завершено, в ближайшее время его рассмотрит суд.