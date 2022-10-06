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Общество6 октября 2022 10:41

Горячая линия для жалоб на отопление заработает в Самаре 7 октября 2022 года

Чиновники опубликовали номера телефонов
Анастасия ФИЛАТОВА
Обращения горожан будут принимать специалисты районных администраций и ДГХиЭ

Обращения горожан будут принимать специалисты районных администраций и ДГХиЭ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 7 октября 2022 года, в Самаре заработает горячая линия по вопросам отопления. Горожане смогут пожаловаться на холодные батареи и выяснить у специалистов, почему в их дома до сих пор не пришло тепло. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Телефоны горячей линии опубликовали на сайте департамента городского хозяйства и экологии. Там представлены номера отделов по ЖКХ и благоустройству районных администраций и оперативных дежурных. Первые будут принимать звонки только в рабочие дни, вторые – круглосуточно.

Пожаловаться на отсутствие отопления можно будет и в сам департамент городского хозяйства и экологии по телефонам: +7 (846) 266-56-22 (по будням с 8:30 до 17:30, пятница – до 16:30) и +7 (846) 266-54-54 (круглосуточно).