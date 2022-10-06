В Самарской области из воинских частей вернули домой 69 мобилизованных

Власти реагируют на каждое обращение граждан по частичной мобилизации Фото: правительство Самарской области

В Самарской области несколько десятков призывников вернули домой после вручения повесток. После тщательной проверки выяснилось, что они не соответствовали критериям отбора. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Самарской области постоянно отслеживают ситуацию по частичной мобилизации. Власти реагируют на каждое сообщение о призывниках, которые якобы не соответствуют критериям отбора. Сведения тщательно проверяют: проводят дополнительный медицинский осмотр, уточняют данные о здоровье человека и состоянии его семьи. Если информация подтверждается, то мобилизованных отправляют домой.

На прошлой неделе из воинских частей Самарской области вернули 69 человек. Чтобы отбор был более тщательным, в регионе скорректировали работу комиссий. Теперь там работают врачи – как при обычном призыве.