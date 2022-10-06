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Общество6 октября 2022 12:30

В Самарской области из воинских частей вернули домой 69 мобилизованных

Эти призывники не соответствовали критериям отбора
Анастасия ФИЛАТОВА
Власти реагируют на каждое обращение граждан по частичной мобилизации

Власти реагируют на каждое обращение граждан по частичной мобилизации

Фото: правительство Самарской области

В Самарской области несколько десятков призывников вернули домой после вручения повесток. После тщательной проверки выяснилось, что они не соответствовали критериям отбора. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Самарской области постоянно отслеживают ситуацию по частичной мобилизации. Власти реагируют на каждое сообщение о призывниках, которые якобы не соответствуют критериям отбора. Сведения тщательно проверяют: проводят дополнительный медицинский осмотр, уточняют данные о здоровье человека и состоянии его семьи. Если информация подтверждается, то мобилизованных отправляют домой.

На прошлой неделе из воинских частей Самарской области вернули 69 человек. Чтобы отбор был более тщательным, в регионе скорректировали работу комиссий. Теперь там работают врачи – как при обычном призыве.