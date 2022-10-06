Самарский педагог вошла в топ-100 лучших учителей школ искусств России

Ольга Золотова - преподаватель по классу виолончели Фото: администрация Самары

Преподаватель детской центральной музыкальной школы Самары Ольга Золотова вошла в число 100 лучших учителей школ искусств России. Она стала лауреатом федеральной премии лучшим преподавателям музыкального искусства. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Елена Лапушкина.

– Ольга Михайловна – преподаватель по классу виолончели, заслуженный работник культуры Самарской области. Ее стаж работы – 27 лет. Она вошла в число лучших из 513 кандидатов почти со всей России! От всей души поздравляю с заслуженной победой, которая стала подтверждением высочайшего уровня самарского музыкального образования! – написала мэр Самары.

За годы работы Ольга Золотова воспитала много одаренных и талантливых музыкантов. Более 50 ее учеников – лауреаты престижных конкурсов, в том числе участники всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Многие стали студентами ведущих музыкальных вузов России.