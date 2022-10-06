В Самаре состоится общественная акция «Я верю в свой народ» в поддержку ВС РФ

Начало акции - в 16:00 7 октября. Фото: департамент информационной политики Самарской области

В пятницу, 7 октября, Самара присоединится к общественной акции «Я верю в свой народ». Мероприятие пройдет в поддержку вооруженных сил Российской Федерации.

– К участию в мероприятии приглашены представители ВС РФ, силовых структур и подразделений, Герои России, а также организации и сообщества, оказывающие поддержку военным, участвующим в СВО, раненым, а также их семьям, – рассказали в департаменте информационной политики Самарской области.

По данным департамента, в рамках акции будет работать выставка «Все для фронта, все для Победы!». Она расскажет о помощи, которую соотечественники оказывали воинам во время Великой Отечественной войны.

Акция состоится в историческом парке «Россия – Моя история» в ТК «Гудок». Начало в 16:00, вход свободный.

Отметим, что акция состоится не только в Самаре, но и в Санкт-Петербурге.