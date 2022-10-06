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Общество6 октября 2022 16:52

В Самаре из-за строительства метро изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Циолковского и Осипенко

В данный момент идут подготовительные работы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В данный момент рабочие перевешивают светофор. Фото: администрация Самары

В данный момент рабочие перевешивают светофор. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». В связи с работами с 8 октября в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой ограничат движение транспорта. Сейчас власти ведут подготовку к перекрытию дороги. Для этого, в числе прочего, необходимо выполнить ряд мероприятий по светофорному регулированию и оснащению светофорных объектов.

– На перекрестке улиц Циолковского и Осипенко в соответствии с временной схемой организации дорожного движения перевешивают светофор. Режим его работы изменится, – рассказали в администрации города.

Изменения коснутся светофора на перекрестке улицы Первомайской и проспекта Ленина – здесь появятся дополнительные секции. Их также смонтируют на светофорах, установленных на пересечении проспекта Ленина и улицы Полевой (правоповоротные секции – основная и дублирующие), проспекта Ленина и улицы Первомайской (секции для поворота налево на улицу Первомайскую).

На пересечении улиц Ново-Садовой и Невской будет установлен дополнительный светофор.