Под Самарой хозяйка магазина похитила детские пособия у многодетной матери

В ближайшее время подозреваемую отправят под суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе будут судить хозяйку магазина. 31-летнюю женщину подозревают в краже детских пособий у многодетной матери. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

О произошедшем правоохранителям рассказала сама 24-летняя пострадавшая – мама 4-х маленьких детей. По ее словам, она брала в местном магазине продукты под расписку, однако так их и не оплатила. Тогда владелица торговой точки решила взять ситуацию в свои руки.

– Она пришла к пострадавшей домой, потребовала разблокировать телефон и показать состояние расчетного счета в мобильном приложении. Потерпевшая, не предполагая корыстного умысла знакомой, выполнила ее требования, оставила телефон и ушла в другую комнату, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Вскоре хозяйка магазина ушла, а пострадавшая обнаружила, что с ее счета пропали все деньги. Оказалось, что подозреваемая похитила не только деньги, ранее находящиеся на карте, но и поступившие во время ее визита детские пособия. Ущерб составил 57,9 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.330 УК РФ «Самоуправство». Все материалы переданы в суд.