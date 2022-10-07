В Самаре назначили исполняющего обязанности ректора СГСПУ

Олег Мочалов, возглавлявший университет с 2013 года, сложил полномочия. Фото: arhiv-pgsga.ru

В Самарском государственном педагогическом университете произошли кадровые перемены. Олег Мочалов покинул пост ректора, на его место уже нашли замену – правда, пока с приставкой «и.о.» . Информация следует из приказа минпросвещения РФ.

– Назначить Светлану Бакулину исполняющей обязанности ректора Самарского государственного социально-педагогического университета с 7 октября 2022 года, – сообщается в документе.

Светлана Бакулина является выпускницей педуниверситета. Она уже давно работает в сфере образования. В 2009 году Светлана Бакулина была принята на должность главного консультанта управления по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Самарской области, а с 2014 года получила пост замминистра образования региона. Имеет научную степень и множество наград.

Что касается Олега Мочалова, он возглавлял педуниверситет с 2013 года. Причина его ухода с должности пока неизвестна.