В Самарской области установят более 900 новых лифтов в многоквартирных домах

Завершить замену планируют к июлю следующего года. Фото: Вячеслав СОРОКИН

Многоквартирные дома Самарской области ждет масштабное обновление. В частности, в них заменят лифтовое оборудование. Вместо старых кабин будет установлено 989 новых. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Александр Мордвинов во время прямого эфира из областного ЦУР.

– Через госпрограмму из нашего областного бюджета выделили деньги на три года, по 1,2 млрд рублей на установку 1500 кабин. Из них в текущем году начнут установку 989 кабин. Работы будут завершены до июля следующего года. Еще 500 кабин заменят к концу следующего года, – рассказал Александр Мордвинов.

Отметим, что ускоренная замена оборудования стартовала в регионе уже в этом году. В МКД заменили более 300 кабин, в то время как в 2021 году было установлено чуть более 170 новых лифтов.