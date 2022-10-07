В Самаре при ремонте памятника архитектуры нашли уникальную старинную плитку

"Ковры" из метлахской плитки решили сохранить / Фото: t.me/s/ugookn63

В Самаре при ремонте памятника архитектуры реставраторы наткнулись на неожиданную находку. На фасаде дома купца Г.В. Колосова, который находится на улице Молодогвардейской, 62-64, под слоем штукатурки нашли старинную метлахскую плитку. Об этом сообщает пресс-служба УГООКН Самарской области.

- Плитка на фасаде дома Колосова уложена характерным для напольного покрытия образом. Восьми- и четырехгранные плитки расположены в шахматном порядке с окантовкой. Принято решение сохранить первоначальную отделку фасада, - поделились в ведомстве.

Вскоре необходимые корректировки внесут в проект ремонта памятника архитектуры. Планируется, что реставрацию старинного здания, которое было построено еще в 1882 году, завершат к осени 2023-го.