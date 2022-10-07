«Ловил щуку, а поймал кита»: в Самарской области мужчина выловил огромную щуку

Длина щуки превысила 1 метр, а вес - 12 кг / Фото: vk.com/tuman.shaman.fish

Рыбак Дмитрий Туманский похвалился очередным своим трофеем. В начале октября 2022 года он поймал в Волге в Самарской области «крокодила». Об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсети.

- Ловили мы щуку, а поймали кита. Когда зубастая показалась на поверхности, слова кончились. Были только эмоции. Крокодил Саратовского водохранилища подарил кучу адреналина и положительных эмоций, - поделился рыбак.

По словам мужчины, длина щуки составила 1 метр 23 сантиметра. Вес рыбы-гиганта составил более 12 килограммов. Дмитрий сделал со своим трофеем фото на память. Судя по снимку, держать его было довольно тяжело. После этого рыбак отпустил щуку обратно в воду.