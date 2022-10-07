В Самаре участники наркобанды отправятся под суд за покушение на сбыт наркотиков

Все шестеро «единомышленников» окажутся на скамье подсудимых в ближайшее время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары пресечена деятельность наркобанды. Шестеро ее участников стали фигурантами уголовного дела из-за покушения на сбыт наркотиков. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что обвиняемые планировали распространять наркотики по городу. В интернете они получали информацию о местонахождении тайников, а также инструкции по фасовке и упаковке. Вещества они должны были забирать, после чего один из участников группы раскладывал их по «закладкам».

24 декабря прошлого года обвиняемые получили информацию о местонахождении более 30 свертков наркотических средств. Общая масса превысила 129 грамм. Один из участников группы забрал наркотики к себе домой, чтобы потом разложить по 17 «закладкам».

В отношении шестерых человек возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» , «г» ч. 4 ст. 228.1 «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой в значительном размере». В ближайшее время они предстанут перед судом.