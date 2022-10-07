Участок трассы перекроют из-за проведения экологического марафона «Самарская Лука» 15 октября

Принять участие в марафоне может каждый желающий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на участке автомобильной дороге из-за проведением 30-го экологического марафона «Самарская Лука» ограничат движение транспорта.

— Речь идет об участке а/д «Урал» - Солнечная Поляна – Ширяево. Перекрытие будет действовать с 8:00 до 12:00 15 октября, — сообщили в минтрансе Самарской области.

Помимо этого, в следующую субботу в целях безопасности, в это время будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств. Юбилейный марафон стартует в Жигулевске.

Особенностью бегового состязания является трасса: она проходит по самым живописным местам национального парка «Самарская Лука» с видом реку Волгу.