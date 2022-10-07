ПК «Лодочная станция» получила участок рядом с БТЭЦ в Кировском районе Самары

С организацией заключили договор на размещение лодочной станции в Кировском районе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре подвели итоги аукциона на право заключения договора на размещение лодочной станции в Кировском районе. Речь идет об участке площадью 3 340 кв. м на улице Кабельной, рядом с Безымянской ТЭЦ. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Заявки на участие в аукционе подавали ПК «Лодочная станция при БТЭЦ», ИП Цыгода А.А. и ООО «Вектор». Однако последние двое на торги, которые состоялись 5 октября 2022 года, не явились. В результате договор на использование площадки заключили с «Лодочной станцией».

Победитель торгов будет арендовать объект в течение пяти лет. Размер ежегодной платы составит 580,5 тысяч рублей, говорится в протоколе о результатах аукциона.