Туристы из Самары отправились в двухэтажном поезде в путешествие в Волгоград

Самарцы смогут стать свидетелями экспозиции "Оружие Победы".

С самарского железнодорожного вокзала более 300 туристов сегодня отправились в увлекательное путешествие в Волгоград. Горожане стали участниками двух проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

Туристы, большинство из которых школьники, смогут посетить памятник «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане. Также им расскажут об истории Сталинградской битвы и создании мемориалы. Помимо этого, участники проекта станут свидетелями экспозиции «Оружие Победы». Школьников ожидает познавательно-патриотическая программа в комфортном двухэтажном вагоне.

Поезд прибудет обратно в Самару уже 9 октября 2022 года. Проекты являются самыми популярными видами путешествий. Вагоны оснащены экологическими туалетными комплексами, системой поддержкой микроклимата. В стоимость также входит экскурсия и питание. Школьников сопровождают медработники.